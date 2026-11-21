Cinco personas fueron aprehendidas durante dos operativos de seguridad realizados en David, provincia de Chiriquí, y Puerto Caimito, en Panamá Oeste. Entre los detenidos se encuentran un padre y su hijo, presuntamente vinculados a un robo, así como tres ciudadanos intervenidos por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron bienes relacionados con la investigación.
SENAN aprehende a tres personas en Puerto Caimito
Por otra parte, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) aprehendieron a tres ciudadanos durante el operativo Barrios Libres, desarrollado en el sector de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.
Según el reporte, uno de los aprehendidos mantenía dos oficios judiciales pendientes, mientras que los otros dos fueron sorprendidos en posesión de presuntas sustancias ilícitas.
Las aprehensiones corresponden a procedimientos distintos realizados por las autoridades de seguridad.