Cinco personas fueron aprehendidas durante dos operativos de seguridad realizados en David , provincia de Chiriquí, y Puerto Caimito, en Panamá Oeste. Entre los detenidos se encuentran un padre y su hijo, presuntamente vinculados a un robo, así como tres ciudadanos intervenidos por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un padre y su hijo durante una diligencia de allanamiento en el distrito de David, por su presunta vinculación con un caso de robo.

Padre e hijo fueron aprehendidos por la @policiadepanama tras un allanamiento en el distrito de David, por su presunta vinculación a un robo. Durante la diligencia se recuperaron bienes relacionados a la investigación. pic.twitter.com/DOxePq8mHK

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Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron bienes relacionados con la investigación.

SENAN aprehende a tres personas en Puerto Caimito

Unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama aprehendieron a tres ciudadanos mediante el operativo Barrios Libres en el sector de Puerto Caimito, uno de ellos mantenía dos oficios judiciales pendientes y los otros dos sujetos fueron sorprendidos con presuntas sustancias… pic.twitter.com/9uCFdlXJZe — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2026

Por otra parte, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) aprehendieron a tres ciudadanos durante el operativo Barrios Libres, desarrollado en el sector de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

Según el reporte, uno de los aprehendidos mantenía dos oficios judiciales pendientes, mientras que los otros dos fueron sorprendidos en posesión de presuntas sustancias ilícitas.

Las aprehensiones corresponden a procedimientos distintos realizados por las autoridades de seguridad.