El presidente de la República, José Raúl Mulino , participó en el panel presidencial «Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades», donde destacó las fortalezas de Panamá en turismo, conectividad aérea, infraestructura y tecnología. Durante su intervención, también abordó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, así como el compromiso del país con la neutralidad del Canal de Panamá.

En el encuentro, en el que también participó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, Mulino resaltó el crecimiento interanual de los visitantes internacionales, la conectividad aérea de Panamá y la importancia estratégica del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Mulino destaca transformación de Panamá y oportunidades en el sector energético

Durante el panel, el mandatario se refirió a los cambios que impulsa su administración para fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional y el sector energético.

“Panamá está en una constante transformación. Hoy tiene el control absoluto de sus puertos, que no lo tenía a principios del año; acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, sostuvo Mulino.

El presidente destacó que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de inversión y aprovechar la posición geográfica del país.

Panamá impulsa estrategias de inteligencia artificial y semiconductores

En materia tecnológica, Mulino anunció avances en la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, que contempla dos iniciativas:

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: diseñada con la colaboración de Georgia Tech.

Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores: elaborada con Arizona State University.

Según explicó, estas estrategias buscan posicionar a Panamá en actividades tecnológicas de alto valor agregado, aprovechando sus fortalezas logísticas y financieras.

Entre las áreas que se pretende desarrollar se encuentran el diseño de circuitos integrados, ensamblaje, pruebas, empaquetado y distribución internacional de componentes tecnológicos.

Relaciones con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos

El mandatario también destacó la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

Señaló que Panamá comparte con los Emiratos Árabes Unidos una visión estratégica basada en la conectividad internacional, debido a que ambos países funcionan como puntos de enlace entre importantes mercados mundiales.

En cuanto a Estados Unidos, resaltó el Tratado de Promoción Comercial como un instrumento para ampliar las oportunidades de cooperación e inversión en sectores como:

Infraestructura logística

Tecnología e innovación

Energía

Ciberseguridad

Mulino reiteró el compromiso de Panamá con un comercio libre, abierto y basado en reglas claras, así como con una operación segura y eficiente del Canal de Panamá, bajo el principio de neutralidad permanente.

Línea 3 del Metro y cuarto puente sobre el Canal entre los proyectos destacados

Sobre el futuro del país, el presidente mencionó las principales obras de infraestructura que forman parte de la agenda de su administración.

Entre ellas destacó:

Línea 3 del Metro de Panamá

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá

Expansión de la Zona Libre de Colón

Finalmente, Mulino afirmó que Panamá busca consolidarse como un socio confiable para las economías internacionales, mediante la formación de talento, la atracción de inversiones y el desarrollo de nuevas cadenas de suministro.

El mandatario agregó que el país aspira a fortalecer la cooperación internacional y promover proyectos conjuntos en industrias tecnológicas que generen mayores oportunidades de crecimiento económico.