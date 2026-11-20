Operativo Navidad sin Contrabando @aduanaspanama

Por Noemí Ruíz Un total de 30 bultos de mercancía variada, 255 perfumes y 18 pares de zapatillas fueron retenidos durante el operativo «Navidad sin Contrabando», desarrollado por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y Bocas del Toro, debido a presuntas irregularidades en la documentación de los productos.

Las retenciones se realizaron durante distintas acciones de fiscalización, como parte de los controles aduaneros efectuados en ambas regiones.

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Contenido de interés: Graduaciones escolares 2026: MEDUCA confirma qué pasará con estudiantes afectados por el terremoto ¿Qué mercancías fueron retenidas durante el operativo Navidad sin Contrabando? Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) realizaron el operativo "Navidad sin Contrabando", en Arraiján y Bocas del Toro.



Se logró ubicar 30 bultos de mercancía variada, 255 perfumes y 18 pares de zapatillas fueron retenidos en distintas acciones… pic.twitter.com/fdtoP4FVFH — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026 Según la información divulgada, los inspectores retuvieron: 30 bultos de mercancía variada.

255 perfumes .

18 pares de zapatillas. Los productos quedaron retenidos por presuntas irregularidades en su documentación. La información proporcionada no precisa el valor económico de las mercancías ni detalla si se registraron personas aprehendidas durante las acciones de fiscalización.