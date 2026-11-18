Mulino se reúne con director de inteligencia de Argentina

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro con el director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, para conversar sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y el combate al crimen organizado. La reunión se desarrolló en el despacho del mandatario panameño y contó con la participación de autoridades de seguridad.

Durante el encuentro, Mulino y Colombo abordaron el interés de fortalecer la colaboración entre ambos países mediante programas de capacitación dirigidos a los servicios de inteligencia del Estado.

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Panamá y Argentina buscan cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo

Entre los temas planteados para las posibles capacitaciones se encuentran:

Terrorismo: formación en materia de prevención y amenazas relacionadas con esta actividad.

Narcotráfico: fortalecimiento de capacidades para enfrentar este delito.

Crimen organizado: cooperación y capacitación de los organismos de inteligencia.

En la reunión también participó Manuel Moreno, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá.

El encuentro forma parte de las conversaciones entre ambos países para explorar mecanismos de cooperación en seguridad. Sin embargo, no se informaron fechas de inicio, recursos asignados ni acuerdos formalizados para los programas de capacitación.