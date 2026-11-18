El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este miércoles 18 de noviembre la actualización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud (ANPIS) 2026-2035, que establece 13 temas prioritarios para orientar la investigación científica en Panamá durante los próximos diez años y fortalecer las decisiones sanitarias basadas en evidencia.

Durante la presentación, realizada en el marco del Día Mundial de la Investigación para la Salud, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones, investigadores, universidades y organismos de cooperación para transformar los resultados científicos en mejoras para los servicios de salud. Además, anunció que se trabajará en un Plan de Implementación, en concordancia con la Política Nacional de Salud 2026-2035.

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¿Qué contempla la Agenda Nacional de Investigación para la Salud 2026-2035?

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Nicanor Obaldía, explicó que la agenda establece una hoja de ruta sustentada en cuatro componentes:

Prioridades estratégicas: orientar los estudios hacia las principales necesidades sanitarias del país.

Gobernanza: fortalecer la coordinación entre las instituciones participantes.

Sostenibilidad: respaldar la continuidad de la investigación científica.

Aplicación de la evidencia científica: aprovechar los resultados de las investigaciones para orientar decisiones y políticas de salud.

Por su parte, la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkis Gill, señaló que la actualización permitirá fortalecer la organización de la investigación sanitaria y su vinculación con las necesidades de la población.

Senacyt, Gorgas y Universidad de Panamá apoyarán la investigación

El representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, anunció que la institución buscará alinear sus mecanismos de financiamiento con las prioridades de investigación en salud, además de fortalecer la formación de investigadores y las redes de colaboración científica.

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo, destacó la importancia de generar conocimiento científico que contribuya a orientar las decisiones del sistema sanitario.

Asimismo, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Isaías Montilla, reiteró el acompañamiento del organismo durante la implementación de la agenda y señaló que la investigación permitirá responder a desafíos sanitarios, incluidas las emergencias y los efectos del fenómeno de El Niño.

El Minsa indicó que promoverá la implementación de la ANPIS y la transferencia del conocimiento científico, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 84, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y los servicios de salud del país.