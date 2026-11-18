El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este miércoles 18 de noviembre la actualización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación para la Salud (ANPIS) 2026-2035, que establece 13 temas prioritarios para orientar la investigación científica en Panamá durante los próximos diez años y fortalecer las decisiones sanitarias basadas en evidencia.
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¿Qué contempla la Agenda Nacional de Investigación para la Salud 2026-2035?
El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Nicanor Obaldía, explicó que la agenda establece una hoja de ruta sustentada en cuatro componentes:
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Prioridades estratégicas: orientar los estudios hacia las principales necesidades sanitarias del país.
Gobernanza: fortalecer la coordinación entre las instituciones participantes.
Sostenibilidad: respaldar la continuidad de la investigación científica.
Aplicación de la evidencia científica: aprovechar los resultados de las investigaciones para orientar decisiones y políticas de salud.
Por su parte, la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkis Gill, señaló que la actualización permitirá fortalecer la organización de la investigación sanitaria y su vinculación con las necesidades de la población.
Senacyt, Gorgas y Universidad de Panamá apoyarán la investigación
El representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega, anunció que la institución buscará alinear sus mecanismos de financiamiento con las prioridades de investigación en salud, además de fortalecer la formación de investigadores y las redes de colaboración científica.
La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo, destacó la importancia de generar conocimiento científico que contribuya a orientar las decisiones del sistema sanitario.
Asimismo, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Isaías Montilla, reiteró el acompañamiento del organismo durante la implementación de la agenda y señaló que la investigación permitirá responder a desafíos sanitarios, incluidas las emergencias y los efectos del fenómeno de El Niño.
El Minsa indicó que promoverá la implementación de la ANPIS y la transferencia del conocimiento científico, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 84, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y los servicios de salud del país.