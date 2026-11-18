Tres empresas de capital español registraron una inversión inicial conjunta declarada de US$8.32 millones bajo el régimen de Zonas Francas de Panamá durante 2026, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Los proyectos están relacionados con operaciones de zonas francas, servicios logísticos y procesamiento de productos.

Las compañías registradas son ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A., cuyos planes también contemplan inversiones futuras por US$1.10 millones y ejecuciones acumuladas de aproximadamente US$4.46 millones, según la información de la entidad.

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¿Qué empresas españolas invertirán en las zonas francas de Panamá?

El MICI detalló las actividades que desarrollarán las tres compañías:

ATP America, S.A.: se incorpora como promotora y operadora de una zona franca.

Estela Shipping Panama, S.A.: ofrecerá servicios logísticos dentro de PanaPark Free Zone.

Blumaq Latam, S.A.: realizará actividades de alquiler de bienes raíces y procesamiento de productos terminados o semielaborados bajo el mismo promotor.

Estos proyectos forman parte de las nuevas incorporaciones al régimen de Zonas Francas durante 2026, orientadas a fortalecer las actividades logísticas, comerciales e industriales.

Nuevas empresas en zonas francas proyectan 128 empleos

El balance del MICI incluye una cuarta empresa de inversión mixta, procedente de Chile y Venezuela, con lo que el total asciende a cuatro compañías registradas.

En conjunto, los proyectos contemplan:

34 empleos directos iniciales.

15 empleos indirectos iniciales.

52 empleos directos adicionales proyectados.

27 empleos indirectos adicionales proyectados.

La suma representa 128 puestos de trabajo entre empleos iniciales y proyectados, de los cuales 49 corresponden a la etapa inicial y 79 a las proyecciones adicionales.

El MICI indicó que, mediante la Comisión Nacional de Zonas Francas, continuará dando seguimiento a los proyectos y a los procesos administrativos para facilitar su desarrollo y fortalecer los vínculos con la producción nacional y los mercados internacionales.