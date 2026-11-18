Contraloría denuncia ante el Ministerio Público a exdirectivos de la AMP

La Contraloría General de la República presentó el martes 17 de noviembre una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, tras identificar presuntas irregularidades en una auditoría al contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC).

La denuncia, interpuesta por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, busca que las autoridades investiguen los hechos señalados en el informe de auditoría y determinen si existen responsabilidades penales.

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¿A quiénes incluye la denuncia de la Contraloría contra Panama Ports?

La acción penal comprende a quienes ocuparon cargos en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) durante el período de 2014 a 2023, así como a la empresa Panama Ports Company.

Entre los señalados en la denuncia se encuentran:

Miembros principales de la Junta Directiva de la AMP entre 2014 y 2023.

Miembros suplentes de la Junta Directiva durante el mismo período.

Administradores generales de la AMP que ejercieron funciones entre 2014 y 2023.

La empresa Panama Ports Company (PPC).

La Contraloría General de la República informó que el martes 17 de noviembre presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría al contrato entre el… pic.twitter.com/Jxl2Ajl5Ot — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

¿Qué investigó la Contraloría en el contrato con Panama Ports?

Los posibles hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 y sus respectivas adendas.

La auditoría comprendió el período del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024 y examinó, entre otros aspectos, las cifras de los estados financieros de PPC y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.

Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados, determinar si se cometieron delitos contra la Administración Pública y establecer las posibles responsabilidades penales.

La presentación de la denuncia no constituye una declaración de culpabilidad contra las personas o la empresa mencionadas.