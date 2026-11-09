Crisis en la UNACHI: Contraloría explica qué impide refrendar compromisos de la universidad

Contraloría aclaró que la falta de refrendos de la UNACHI

La Contraloría General de la República aclaró este lunes 9 de noviembre de 2026 que la falta de refrendo de determinados compromisos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) responde a la ausencia de disponibilidad presupuestaria y financiera, y no a una decisión administrativa de paralizar los trámites.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que, para refrendar compromisos con cargo a fondos públicos, es necesario contar previamente con el respaldo presupuestario correspondiente. De lo contrario, se estarían autorizando obligaciones sin los recursos necesarios para cubrirlas.

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¿Qué debe hacer el MEF para que se refrenden los compromisos de la UNACHI?

Según la Contraloría, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) gestionar la asignación o el traslado de las partidas presupuestarias necesarias para que la universidad pueda cumplir con sus obligaciones.

La entidad detalló que el proceso requiere:

Disponibilidad presupuestaria: contar con partidas que respalden los compromisos.

Respaldo financiero: disponer de los recursos necesarios para atender las obligaciones.

Gestión del MEF: realizar las asignaciones o traslados presupuestarios correspondientes.

Refrendo de la Contraloría: proceder con la revisión y autorización una vez acreditados los fondos y cumplidos los requisitos legales.

La Contraloría General de la República indicó que la falta de refrendo de determinados compromisos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) "no responde a una decisión de detener o retrasar los trámites, sino a la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a esas… pic.twitter.com/oJubAa72qE — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

La Contraloría reiteró que su función es garantizar que los compromisos del Estado cumplan con las disposiciones legales y cuenten con el respaldo financiero correspondiente.

Crisis financiera de la UNACHI y pagos pendientes

La aclaración de la Contraloría se produce en medio de las dificultades financieras que enfrenta la UNACHI, donde funcionarios y docentes han reclamado el pago de quincenas atrasadas.

La falta de disponibilidad presupuestaria también podría afectar la tramitación de otros compromisos administrativos de la universidad, mientras no se acrediten los recursos correspondientes.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, una vez que el MEF gestione los fondos y se cumplan los requisitos legales, podrán continuar los refrendos respectivos.