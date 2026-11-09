Chiriquí Nacionales -

Trabajadores de la Unachi cerraron la carretera Panamericana para exigir el pago de sus quincenas

Personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) cerraron la carretera Panamericana este lunes frente a las instalaciones de la casa de estudios, como medida de protesta y para exigir el pago de tres quincenas que les adeudan. Unidades de Control de Multitudes de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar y lanzaron gas pimienta para despejar la vía.