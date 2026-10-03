UNACHI comienza desembolso: esto es lo que recibirán docentes y administrativos

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) inició el desembolso de los salarios adeudados a docentes y administrativos, luego de la aprobación de un traslado presupuestario por B/.7,722,079. Los recursos permiten atender tres quincenas que permanecían pendientes para aproximadamente 2,100 trabajadores de la institución.

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¿Qué quincenas está pagando la UNACHI?

El traslado presupuestario fue aprobado el lunes 28 de septiembre por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y contempla los recursos necesarios para cubrir:

La segunda quincena de agosto.

La primera quincena de septiembre.

La segunda quincena de septiembre.

Este viernes inició el desembolso de los salarios adeudados a docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, @UNACHIpanama.



La administración informó que esta gestión se realiza tras la aprobación del traslado presupuestario tramitado el pasado lunes 28 de… pic.twitter.com/N09M7qzISS — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Del monto aprobado, aproximadamente B/.5.3 millones corresponden a salarios de docentes, B/.2.2 millones al personal administrativo y B/.51,199 al personal de investigación.

La administración universitaria informó que el proceso permitió iniciar el desembolso de los salarios pendientes y realizar gestiones relacionadas con sus obligaciones ante la Caja de Seguro Social (CSS).

Trabajadores comienzan a recibir los depósitos

Los primeros pagos comenzaron a reflejarse durante la tarde del viernes 2 de octubre.

Katherine Santamaría, secretaria general de la Asociación de Empleados de la UNACHI (Aseunachi), informó que alrededor de las 3:30 p. m. del viernes los depósitos ya aparecían en las cuentas de trabajadores que utilizan el Banco Nacional.

Para quienes mantienen cuentas en otras entidades bancarias, se esperaba que los depósitos se reflejaran durante este sábado 3 de octubre.

UNACHI busca recursos para operar hasta diciembre

Pese al desembolso de las quincenas atrasadas, la situación presupuestaria de la universidad todavía no está completamente resuelta.

La administración informó que mantiene coordinaciones para concretar la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la operatividad institucional hasta diciembre.

La UNACHI señaló que continuará gestionando los recursos ante las autoridades correspondientes y apeló al diálogo y a la agilización de los trámites administrativos para atender sus compromisos y respaldar los derechos de sus trabajadores y sus familias.