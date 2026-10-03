Panamá Black Weekend 2026: centros comerciales, horarios, descuentos y recomendaciones

El Panamá Black Weekend 2026 continúa este sábado 3 de octubre con descuentos de hasta 70% en mercancía seleccionada y la participación anunciada de más de 3,000 tiendas. Si tiene previsto aprovechar las ofertas este fin de semana, conozca los horarios de algunos de los principales centros comerciales participantes.

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Black Weekend 2026: ¿Hasta qué hora abren los centros comerciales este sábado?

Estos son los horarios anunciados para este sábado 3 de octubre en algunos de los principales centros comerciales:

Albrook Mall: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Metromall Panamá: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Altaplaza Mall: 11:00 a. m. a 9:00 p. m.

Westland Mall: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

MegaMall: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Multiplaza: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los horarios de determinadas tiendas, restaurantes, supermercados, cines y otros establecimientos pueden variar, por lo que se recomienda consultar directamente con el comercio antes de acudir.

Con descuentos de hasta el 70% en mercancía seleccionada, 16 centros comerciales participan del Panamá Black Weekend, con la asistencia de nacionales y extranjeros que buscan aprovechar las mejores ofertas. pic.twitter.com/ogPRPEiapw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

¿Cuándo termina el Panamá Black Weekend 2026?

El Panamá Black Weekend se desarrolla del 2 al 4 de octubre de 2026, por lo que este sábado corresponde al segundo día de la jornada comercial.

La actividad, organizada por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), reúne a más de 3,000 establecimientos y 16 centros comerciales a nivel nacional.

Durante los tres días se anuncian promociones en diferentes categorías de productos, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% en mercancía seleccionada.

Entre los centros comerciales participantes se encuentran Albrook Mall, Altaplaza Mall, MegaMall y Westland Mall, además de otros establecimientos y plazas comerciales.

¿Qué debe revisar antes de aprovechar una oferta?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recomendado a los consumidores comparar precios y verificar las condiciones de las promociones antes de realizar una compra.