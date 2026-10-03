Fuertes lluvias continuarán este sábado: estas son las zonas bajo vigilancia

Las fuertes lluvias continuarán este sábado 3 de octubre en Panamá, con condiciones favorables para aguaceros y tormentas en diferentes puntos del país. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia ante el riesgo de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos.

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¿Qué zonas están bajo vigilancia por las lluvias?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se mantiene especial vigilancia en:

Tierras Altas de Chiriquí.

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Veraguas.

Península de Azuero.

Norte de Coclé.

Panamá Oeste.

Panamá Norte.

Panamá Este.

Colón.

Darién.

Comarca Emberá.

El aviso de vigilancia del IMHPA por lluvias y tormentas significativas permanece vigente hasta las 11:59 p. m. de este sábado 3 de octubre.

IMHPA prevé aguaceros muy fuertes durante la tarde

El pronóstico para este sábado señala que las lluvias persistirán durante la mañana, mientras que para la tarde se esperan condiciones más inestables.

En la vertiente del Pacífico se pronostican lluvias y aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente desde Darién y Panamá hasta sectores de Chiriquí.

En el Caribe también se esperan precipitaciones. Durante la tarde existe probabilidad de aguaceros de moderados a muy fuertes desde Guna Yala hasta la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en Bocas del Toro se prevén lluvias dispersas y aguaceros ocasionales.

Las autoridades mantienen atención ante la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, anegaciones y deslizamientos en sectores vulnerables.

Precaución en zonas con suelos saturados

Las lluvias registradas durante los últimos días aumentan la atención sobre áreas con elevada saturación de los suelos.

Ante este escenario, se recomienda evitar cruzar ríos y quebradas con fuertes corrientes, no transitar por zonas inundadas y mantenerse atento a posibles deslizamientos, especialmente en comunidades próximas a pendientes y áreas montañosas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).