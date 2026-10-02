Migración tiene un aviso para quienes mantienen procesos de naturalización

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó a las personas que actualmente mantienen un proceso de naturalización en Panamá que pueden verificar si su expediente se encuentra pendiente de notificación mediante una consulta disponible en el sitio web oficial de la institución.

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¿Cómo consultar los expedientes de naturalización pendientes?

De acuerdo con Migración, los usuarios que tengan un proceso de naturalización en trámite deben ingresar al sitio web oficial migracion.gob.pa y buscar la sección correspondiente a los expedientes pendientes de notificación.

En ese apartado podrán revisar el listado publicado por la institución y verificar si su expediente aparece entre los casos que requieren una notificación.

Los usuarios que en este momento están realizando su proceso de naturalización pueden consultar el listado de expedientes pendientes por notificación en la sección correspondiente de https://t.co/d3y8IK2DuC.#MigraciónPanamá#Naturalización pic.twitter.com/03a2iR8Q3A — Migración Panamá (@migracionpanama) October 2, 2026

El aviso está dirigido específicamente a las personas que ya se encuentran realizando su proceso de naturalización.

Migración recomienda revisar el listado

La publicación permite a los interesados mantenerse informados sobre el estado de los expedientes que se encuentran pendientes de notificación.

El Servicio Nacional de Migración recomendó a los usuarios consultar directamente la información disponible en su plataforma oficial para conocer las actualizaciones relacionadas con este trámite.

La institución no indicó en el aviso que se trate de una nueva convocatoria para iniciar procesos de naturalización, sino de una consulta dirigida a expedientes que actualmente se encuentran en trámite.