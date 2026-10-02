Centro Comunitario en 5 de Mayo: proyecto contempla inversión de B/.12 millones

Centro Comunitario en 5 de Mayo de la Alcaldía de Panamá.

Un nuevo Centro Comunitario en el área de 5 de Mayo , en la ciudad de Panamá, avanza con la apertura de una licitación pública para su construcción. El proyecto contempla una inversión de B/.12 millones y busca desarrollar un espacio de uso comunitario cerca de la estación del Metro.

La propuesta contempla 4,850 metros cuadrados de construcción, distribuidos entre espacios destinados al estudio, trabajo, actividades comunitarias, ejercicio, comercio y recreación.

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¿Qué tendrá el nuevo Centro Comunitario de 5 de Mayo?

El proyecto se desarrolla bajo el concepto de un “tercer lugar”, definido como un espacio diferente al hogar y a los sitios donde las personas desarrollan sus responsabilidades cotidianas.

Entre las instalaciones contempladas se encuentra una biblioteca digital. Alcaldía de Panamá

Entre las instalaciones contempladas se encuentra una biblioteca digital de 120 metros cuadrados, acompañada de salas de reuniones flexibles para estudiantes, profesionales y otros usuarios.

El Centro Comunitario también incluirá áreas de coworking y eventos, espacios para creadores y módulos destinados a reuniones, concentración y producción de pódcast.

La propuesta incorpora además kioscos comunitarios, locales comerciales y una cafetería tipo food court.

Proyecto tendrá pista para correr, áreas verdes y mirador

En materia de recreación y bienestar, el diseño contempla un jogging track de 200 metros lineales, espacios abiertos, un parque con paisajismo, terraza, juice bar y un tobogán.

También se proyecta un Air Garden, áreas verdes y un mirador. La planta baja estará diseñada como un punto de conexión entre la calle y el edificio, con espacios para actividades públicas y programación abierta.

El diseño incluye jardines verticales, terrazas y transparencia visual. Alcaldía de Panamá.

El diseño incluye jardines verticales, terrazas, transparencia visual y conexiones con el entorno urbano, con la intención de integrar el futuro centro a las comunidades cercanas y al movimiento diario de personas en el sector de 5 de Mayo.