Aduanas interviene local en Calidonia y traslada mercancía a su sede central

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos durante un allanamiento realizado en un local comercial de Calidonia, luego de que no se presentara documentación que acreditara la procedencia legal de la mercancía. Los artículos fueron trasladados para continuar con las investigaciones.

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¿Qué decomisó Aduanas durante el allanamiento en Calidonia?

De acuerdo con la información suministrada, durante la diligencia fueron decomisados:

57 cartones de cigarrillos de las marcas Blunt Wrap, Phillies Blunt y otras.

10 botellas de licores variados .

11 unidades de Vitafer .

10 unidades de envoltorios de tabaco marca Blunt Wrap.

Durante un allanamiento a un local comercial de Calidonia, inspectores de @aduanaspanama retuvieron mercancías sin documentación que acreditara su procedencia legal.



Se decomisaron 57 cartones de cigarrillos de las marcas Blunt Wrap, Phillies Blunt y otras, 10 botellas de… pic.twitter.com/tK1nzh5Yq7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

La mercancía fue retenida debido a que, durante la diligencia, no se presentó la documentación que acreditara su procedencia legal.

Mercancía fue trasladada a la sede de Aduanas

Tras el procedimiento, los productos fueron trasladados a la sede central de la Autoridad Nacional de Aduanas, donde permanecerán como parte de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas aprehendidas ni se ha precisado el valor de la mercancía decomisada.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias relacionadas con la procedencia y comercialización de los productos encontrados en el establecimiento.