Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 17:54

Aduanas ubica cigarrillos de presunto contrabando en comercio de San Miguelito

La mercancía decomisada en San Miguelito fue trasladada a la sede de Aduanas mientras continúan las investigaciones.

Aduanas ubica cigarrillos de presunto contrabando.

Aduanas ubica cigarrillos de presunto contrabando.

Ana Canto
Por Ana Canto

Agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas intervinieron un local comercial en San Miguelito, donde fueron ubicados cigarrillos de presunto contrabando, productos derivados del tabaco y otras mercancías que no contaban con documentación que acreditara su procedencia legal.

Aduanas investiga procedencia de la mercancía

La mercancía fue trasladada a la sede de Aduanas mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y valor, así como las posibles responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, no se ha informado el valor de los productos ubicados ni la cantidad de cigarrillos involucrados.

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