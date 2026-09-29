Aduanas ubica cigarrillos de presunto contrabando en comercio de San Miguelito

Agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas intervinieron un local comercial en San Miguelito, donde fueron ubicados cigarrillos de presunto contrabando, productos derivados del tabaco y otras mercancías que no contaban con documentación que acreditara su procedencia legal.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aduanas investiga procedencia de la mercancía

La mercancía fue trasladada a la sede de Aduanas mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y valor, así como las posibles responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, no se ha informado el valor de los productos ubicados ni la cantidad de cigarrillos involucrados.