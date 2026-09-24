Chiriquí Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 13:07

Aduanas decomisa productos inyectables sin registro y equipos agrícolas valorados en $325 mil

Aduanas recalcó que mantendrá las inspecciones en los puestos de control y las empresas de encomiendas en las zonas fronterizas.

Aduanas decomisa productos inyectables sin registro.

Aduanas decomisa productos inyectables sin registro.

Ana Canto
Por Ana Canto

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron mercancías presuntamente vinculadas con el contrabando, entre ellas suplementos vitamínicos e inyectables sin registro sanitario. También decomisaron equipos agrícolas, valorados en 325 mil dólares, que no contaban con documentos que certificaran su ingreso al territorio nacional.

Aduanas investiga procedencia de mercancías

De acuerdo con la entidad, los suplementos y productos inyectables proceden de países suramericanos, pero carecen de la información oficial requerida para autorizar su venta y uso.

Aduanas también reforzó el decomiso de equipos agrícolas de dudosa procedencia, debido a que no se presentaron los documentos legales correspondientes. La mercancía provenía de Costa Rica y se presume que estaba destinada a la exportación.

La entidad investiga si los productos y equipos ingresaron al país mediante contrabando. Además, recalcó que mantendrá las inspecciones en los puestos de control y las empresas de encomiendas.

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