Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 11:35

¿Quiénes pueden participar en la Lotería Fiscal Regional y cuáles son los requisitos para hacerlo?

Los premios de la Lotería Fiscal Regional serán entregados en efectivo. Los ganadores serán contactados directamente por la DGI.

 Lotería Fiscal Regional de la DGI.

 Lotería Fiscal Regional de la DGI.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que podrán participar en la Lotería Fiscal Regional todas las personas naturales mayores de 18 años que, al efectuar una compra en un establecimiento comercial, soliciten su factura o comprobante fiscal.

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal Regional

El documento deberá estar correctamente emitido mediante uno de los sistemas de facturación autorizados por la DGI.

Los sorteos se realizarán en fechas y horarios determinados, que serán anunciados a través de los canales oficiales de la Dirección General de Ingresos y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los premios serán entregados en efectivo. Los ganadores serán contactados directamente por la DGI y sus nombres se publicarán en los medios oficiales. El pago estará sujeto a las disposiciones fiscales vigentes.

Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja

Altaplaza

  • Planta baja – Diagonal a Super Kart
  • Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

  • Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

  • Primer piso

Towncenter

  • Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
  • Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

  • A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

  • Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
  • Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

  • Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

  • Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

  • Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

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