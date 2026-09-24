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Presidente de la CCIAP se refiere a las reformas electorales y descuentos a jubilados

En medio de la discusión en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley 699 que busca reformar el Código Electoral, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (@CCIAP), Aurelio Barría Pino, señaló que la importancia de la democracia y la participación ciudadana en el proceso electoral. Además, se refirió al Proyecto de Ley 269 sobre descuentos a jubilados, indicando que se deben corregirse ciertos aspectos.