Encuentro de Pueblos Indígenas de la Alcaldía de Panamá: horario y actividades

Este viernes 25 de septiembre se realizará el Encuentro de Pueblos Indígenas en el Mercado de Artesanías de Balboa, ubicado en las faldas del cerro Ancón. La actividad se desarrollará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y la entrada será gratuita.

Actividades del Encuentro de Pueblos Indígenas

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar y detalló que el evento incluirá:

Desayuno.

Degustación de platos nacionales.

Raspao.

Presentaciones de danzas de diferentes pueblos originarios.

Exposición y venta de artesanías.

Experiencia de pintura con tagua.

La jornada contará con la participación de los grupos Emberá Kincha, Yyeli Kena y Masar Gungalu, que enaltecerán la celebración con su música y sus danzas, mientras los pueblos originarios resaltan su orgullo y unidad cultural.

“Conoce nuestras tradiciones, comparte las costumbres ancestrales, únete a la diversidad y pasa un tiempo diferente en un ambiente cultural de tradiciones y costumbres que han viajado de generación en generación”, expresó la Alcaldía de Panamá.