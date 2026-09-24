Rescatan a tres perros Cocker tras denuncia ciudadana en Pacora

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales llevó al rescate de tres perros de raza Cocker que permanecían en condiciones inadecuadas dentro de una vivienda en la barriada Montemadero, en Pacora, informó la Alcaldía de Panamá.

Personal de Bienestar Animal acudió al lugar en coordinación con la Fiscalía Ambiental, la Policía Nacional y el Movimiento de Conciencia Animal para verificar la situación reportada.

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¿Qué ocurrió con los tres perros en Pacora?

Al llegar a la residencia, los equipos verificaron las condiciones en las que se encontraban los tres canes y procedieron con su rescate, priorizando su seguridad y bienestar.

La intervención se produjo después de que una alerta publicada en redes sociales llegara a conocimiento de las autoridades y permitiera activar el protocolo de atención correspondiente.

Tres perros que eran víctimas de maltrato animal fueron rescatadas por personal de Bienestar Animal de @Panamaalcaldia en una vivienda en la barriada Montemadero, en Pacora, tras recibir una denuncia ciudadana en redes sociales.



La Alcaldía de Panamá detalla que se trata de tres… pic.twitter.com/iJMAuEbpDb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

La Alcaldía de Panamá no detalló en la información suministrada las condiciones específicas en las que fueron encontrados los animales ni informó sobre posibles sanciones o personas investigadas por el caso.

Denuncias ciudadanas ayudan a activar intervenciones

El caso pone de relieve la importancia de reportar ante las autoridades situaciones en las que se sospeche que un animal puede encontrarse en condiciones que afecten su bienestar.

La Alcaldía de Panamá indicó que continuará atendiendo los reportes relacionados con posibles casos de maltrato y situaciones de vulnerabilidad animal, en coordinación con las instituciones y organizaciones correspondientes.