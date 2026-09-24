PASE-U: escuelas convocadas para retirar la tarjeta PUNCH este viernes 25 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este viernes 25 de septiembre con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 2026 en Panamá Centro, como parte de la jornada que se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

Los acudientes de los centros educativos programados podrán acudir en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. para realizar el proceso correspondiente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: PASE-U: Mega Mall será punto de entrega por el IFARHU; revise las fechas por corregimiento

PASE-U: ¿Qué escuelas están programadas para este viernes?

Los centros educativos incluidos en la jornada del viernes 25 de septiembre son:

C.E. Suzette Archbold

C.E.B.G. República de Venezuela

Colegio Universal Panamá

Escuela Latinoamericana

Escuela Panamá

Escuela Pedro José Sosa

Escuela República de Chile

Escuela República Federativa del Brasil

Instituto Comercial Bolívar

Academia Hosanna

C.E. Bellas Artes Ganexa

Canadian International School Panamá

Colegio Anglo Mexicano

Centro Ann Sullivan Panamá

Escuela Americana

Escuela Bella Vista P.C. Panamá

Escuela Dr. Justo Arosemena

Instituto Nacional

C.E.B.G. República de México

Escuela Estados Unidos de América

Escuela Hogar de la Infancia

Escuela Simón Bolívar

Academia Bilingüe Juntos Podemos

Centro Educativo Marie Poussepin

Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega

Escuela Fe y Alegría

Escuela Jamaica

Academia Bilingüe Panamá para el Futuro

C.E. Artes Diversificadas

C.E. Bautista de Balboa

Escuela Kuna Nega

Escuela Omar Torrijos Herrera

Instituto Bolívar

IPHE Programa de Parálisis Cerebral

Centro Bilingüe de Formación Integral Nuestra Señora de la Merced

Escuela Bilingüe Tomás A. Edison

Escuela Manuel Amador Guerrero

Escuela Manuel José Hurtado

¿Dónde se retira la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La jornada forma parte del proceso de entrega que desarrolla el IFARHU en Panamá Centro, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, ubicada en Juan Díaz.

Los acudientes deben verificar que el centro educativo correspondiente aparezca en la programación antes de acudir y tomar en cuenta el horario establecido de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La tarjeta PUNCH será utilizada para recibir los fondos correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).