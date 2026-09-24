PASE-U: escuelas convocadas para retirar la tarjeta PUNCH este viernes 25 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este viernes 25 de septiembre con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 2026 en Panamá Centro, como parte de la jornada que se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.
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PASE-U: ¿Qué escuelas están programadas para este viernes?
Los centros educativos incluidos en la jornada del viernes 25 de septiembre son:
- C.E. Suzette Archbold
- C.E.B.G. República de Venezuela
- Colegio Universal Panamá
- Escuela Latinoamericana
- Escuela Panamá
- Escuela Pedro José Sosa
- Escuela República de Chile
- Escuela República Federativa del Brasil
- Instituto Comercial Bolívar
- Academia Hosanna
- C.E. Bellas Artes Ganexa
- Canadian International School Panamá
- Colegio Anglo Mexicano
- Centro Ann Sullivan Panamá
- Escuela Americana
- Escuela Bella Vista P.C. Panamá
- Escuela Dr. Justo Arosemena
- Instituto Nacional
- C.E.B.G. República de México
- Escuela Estados Unidos de América
- Escuela Hogar de la Infancia
- Escuela Simón Bolívar
- Academia Bilingüe Juntos Podemos
- Centro Educativo Marie Poussepin
- Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega
- Escuela Fe y Alegría
- Escuela Jamaica
- Academia Bilingüe Panamá para el Futuro
- C.E. Artes Diversificadas
- C.E. Bautista de Balboa
- Escuela Kuna Nega
- Escuela Omar Torrijos Herrera
- Instituto Bolívar
- IPHE Programa de Parálisis Cerebral
- Centro Bilingüe de Formación Integral Nuestra Señora de la Merced
- Escuela Bilingüe Tomás A. Edison
- Escuela Manuel Amador Guerrero
- Escuela Manuel José Hurtado
¿Dónde se retira la tarjeta PUNCH del PASE-U?
La jornada forma parte del proceso de entrega que desarrolla el IFARHU en Panamá Centro, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, ubicada en Juan Díaz.
Los acudientes deben verificar que el centro educativo correspondiente aparezca en la programación antes de acudir y tomar en cuenta el horario establecido de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
La tarjeta PUNCH será utilizada para recibir los fondos correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).