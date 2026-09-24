Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 12:47

Cursos gratis del INADEH 2026: inscripciones abiertas para el último periodo

El INADEH mantiene abiertas las inscripciones para cursos gratuitos que comenzarán en octubre en varios centros de formación del país.

Cursos del INADEH. 

Cursos del INADEH. 

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos correspondientes a su cuarto y último periodo de clases de 2026.

Cursos gratuitos del INADEH para octubre

  • Alisado y keratina: David.
  • Atención al cliente: David.
  • Beginner B: David.
  • Calidad en la atención y servicio al cliente: Bonifacio Pereira.
  • Confección de adornos y arreglos de Navidad: Panamá Norte.
  • Confección de cortinas y cenefas: David.
  • Elementos de la cadena de suministro: Los Andes.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y realizar su preinscripción en la plataforma digital: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.

  • Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

  • Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

Modalidades de los cursos del INADEH

Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades:

  • Presencial
  • Virtual
  • Acciones móviles

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