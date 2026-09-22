INADEH convoca instructores: consulta las plazas y los requisitos para aplicar

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria para contratar instructores e instructoras en sus centros de formación de Volcán y Boquete, provincia de Chiriquí.
- Fecha: 29 de septiembre.
- Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Junta Comunal de Volcán.
Boquete
- Fecha: 30 de septiembre.
- Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, Salón Arcoíris.
Requisitos de la convocatoria
- Hoja de vida.
- Copia de la cédula de identidad personal.
- Formación en las áreas requeridas.
- Entre 3 y 5 años de experiencia profesional docente.
- Estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Caja de Seguro Social (CSS).