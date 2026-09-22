Chiriquí Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 14:42

INADEH convoca instructores: consulta las plazas y los requisitos para aplicar

La convocatoria del INADEH se realizará el 29 y 30 de septiembre en Chiriquí. Los aspirantes deberán contar con formación y experiencia.

Convocatoria de instructores del INADEH. 

Convocatoria de instructores del INADEH. 

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció una convocatoria para contratar instructores e instructoras en sus centros de formación de Volcán y Boquete, provincia de Chiriquí.

Áreas donde se requieren instructores

  • Modistería: 2 instructores
  • Artesanías: 2 instructores
  • Agropecuaria:
    • Fitotecnia: 2 instructores
    • Zootecnia: 2 instructores
    • Meliponicultura: 2 instructores
  • Gastronomía y panadería: 2 instructores
  • Bar y restaurante: 2 instructores
  • Electricidad: 2 instructores
  • Paneles solares: 2 instructores
  • Construcción: 2 instructores
  • Tecnologías de la Información: 2 instructores
  • Inglés: 1 instructor
  • Adulto mayor: 1 instructor
  • Desarrollo humano: 1 instructor
  • Ambiente: 1 instructor
  • Logística: 1 instructor
  • Primeros auxilios: 1 instructor
  • Belleza: 1 instructor
  • Barismo: 1 instructor

Fechas y lugares de la convocatoria del INADEH

Volcán

  • Fecha: 29 de septiembre.
  • Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Junta Comunal de Volcán.

Boquete

  • Fecha: 30 de septiembre.
  • Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, Salón Arcoíris.

Requisitos de la convocatoria

  • Hoja de vida.
  • Copia de la cédula de identidad personal.
  • Formación en las áreas requeridas.
  • Entre 3 y 5 años de experiencia profesional docente.
  • Estar paz y salvo con la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Caja de Seguro Social (CSS).
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