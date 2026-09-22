San Carlos: recolectan 700 libras de desechos durante jornada de limpieza en playa La Ensenada

Unas 700 libras de desechos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza desarrollada en Playa La Ensenada, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Entre los residuos retirados de la zona costera se encontraron:

Tapas plásticas.

Colillas de cigarrillos.

Botellas de vidrio.

Ropa.

Otros materiales contaminantes.

Estos desechos representan una amenaza para el ambiente, debido a que pueden terminar en el mar y afectar los ecosistemas marino-costeros.

La actividad forma parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la educación ambiental y promover una cultura de conservación, especialmente entre las nuevas generaciones, que desempeñan un papel importante en la protección de los recursos naturales.

En la jornada, realizada en el marco del Mes de los Océanos, participaron estudiantes y docentes del Centro Educativo San Carlos, así como funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Panamá Oeste y del Ministerio de Educación (Meduca).