MIDA fomenta la siembra de semilla de poroto biofortificado.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección de Agricultura, inició la zafra de poroto 2026-2027 con la siembra de 5,358.83 metros cuadrados de la variedad biofortificada IDIAP-P-1338.

La actividad se desarrolló en coordinación con técnicos de la Agencia de Potrerillos y Guillermino Aponte, administrador de la Finca 170, ubicada en el corregimiento de Potrerillos, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

La siembra forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la producción nacional y aumentar la disponibilidad de semillas de calidad para los productores.

La jornada estuvo a cargo de los ingenieros Jairo Alfano y Boris Espinosa, junto con colaboradores de la Finca 170, quienes establecieron el área destinada a la reproducción de semillas de poroto biofortificado.

La variedad IDIAP-P-1338 se caracteriza por su aporte de hierro y zinc, micronutrientes importantes para funciones esenciales del organismo, lo que permite promover un alimento con características nutricionales diferenciadas y que contribuye a una alimentación más nutritiva.

Desde la Dirección de Agricultura se busca que la reproducción de esta semilla contribuya a estimular la adopción de la variedad entre los productores de poroto, fortaleciendo su capacidad productiva y abriendo oportunidades para la comercialización de un producto con valor agregado.