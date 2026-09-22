MIDA fomenta la siembra de semilla de poroto biofortificado.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección de Agricultura, inició la zafra de poroto 2026-2027 con la siembra de 5,358.83 metros cuadrados de la variedad biofortificada IDIAP-P-1338.
La siembra forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la producción nacional y aumentar la disponibilidad de semillas de calidad para los productores.
La jornada estuvo a cargo de los ingenieros Jairo Alfano y Boris Espinosa, junto con colaboradores de la Finca 170, quienes establecieron el área destinada a la reproducción de semillas de poroto biofortificado.
La variedad IDIAP-P-1338 se caracteriza por su aporte de hierro y zinc, micronutrientes importantes para funciones esenciales del organismo, lo que permite promover un alimento con características nutricionales diferenciadas y que contribuye a una alimentación más nutritiva.
Desde la Dirección de Agricultura se busca que la reproducción de esta semilla contribuya a estimular la adopción de la variedad entre los productores de poroto, fortaleciendo su capacidad productiva y abriendo oportunidades para la comercialización de un producto con valor agregado.