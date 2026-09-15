¿Habrá arroz suficiente en Panamá? MIDA revela cuánto durará el abastecimiento

¿Subirá el precio del arroz en Panamá? El director nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Abel Aparicio, aseguró que el país tiene garantizado el abastecimiento del cereal como mínimo hasta abril de 2027, pese a la reducción de hectáreas sembradas y al impacto de las condiciones climáticas.

Aparicio explicó, durante el programa Cuarto Poder, que esta proyección se basa en los resultados del último inventario realizado en junio, las importaciones efectuadas mediante contingentes y lo previsto para la cosecha actual.

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El funcionario indicó que las cifras actualizadas sitúan el consumo nacional en aproximadamente 778,000 quintales de arroz en cáscara, limpio y seco al mes.

“Debemos mantener en inventario por lo mínimo 1.5 millones de quintales que incluiría los 778,000 del consumo del mes, más un mes de reserva”, señaló. “Debemos mantener en inventario por lo mínimo 1.5 millones de quintales que incluiría los 778,000 del consumo del mes, más un mes de reserva”, señaló.

¿Qué está pasando con la producción de arroz?

Aparicio explicó que, pese a las condiciones adversas, se proyecta cerrar el actual año agrícola con aproximadamente 60,000 hectáreas sembradas.

La provincia de Coclé es la más afectada por la disminución de la superficie sembrada, con una reducción de alrededor del 60 %, incluso por encima de las zonas del Arco Seco que tradicionalmente enfrentan mayores impactos por las condiciones climáticas.

El funcionario destacó que, paradójicamente, Coclé también es la provincia con mayor cantidad de hectáreas bajo sistemas de riego, una herramienta que permite reducir parcialmente los efectos de la falta de lluvias.

MIDA busca reforzar las reservas de agua

Ante las condiciones climáticas y la próxima temporada seca, el MIDA también trabaja en medidas para garantizar el suministro de agua a los productores.

Aparicio indicó que se necesitan aproximadamente 500 nuevos pozos perforados y señaló que actualmente existen más de 60 nuevos abrevaderos, entre rehabilitados y construidos.

Además, adelantó que en las próximas semanas se recibirán nuevos equipos para atender las necesidades relacionadas con la temporada seca.

El funcionario recordó que algunos pozos construidos durante administraciones anteriores funcionan actualmente entre un 20 % y 30 % de su capacidad, mientras que otros no fueron utilizados.

¿Subirá el precio del arroz?

Con la información proporcionada por el MIDA, no se confirma un aumento del precio del arroz al consumidor.

La principal señal ofrecida por las autoridades es que Panamá cuenta con inventarios, importaciones y producción proyectada para mantener el abastecimiento hasta abril de 2027.

Aparicio aseguró que el MIDA apuesta por soluciones permanentes y por inversiones sostenibles para enfrentar los efectos de las condiciones climáticas.

Entre las alternativas mencionó la construcción de reservorios de agua de mayor capacidad y el desarrollo de distritos de riego en diferentes puntos del país, además del apoyo a las inversiones privadas realizadas por los productores.

Mientras tanto, la Federación Dominicana de Comerciantes respaldó medidas destinadas a proteger la producción nacional de arroz frente a una mayor entrada del cereal importado bajo el DR-CAFTA.