Alex Saab se declara culpable en EE. UU.: podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA al aeropuerto de Opa-locka EFE/ Antoni Belchi ARCHIVO

El empresario y exfuncionario venezolano Alex Saab se declaró este martes culpable ante una corte federal de Miami de un cargo relacionado con conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Saab, señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, compareció personalmente ante la jueza Kathleen M. Williams, en la Corte del Distrito Sur de Florida.

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Durante la audiencia, Saab cambió su declaración inicial de “no culpable”, presentada el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad. “Culpable, señoría”, manifestó el empresario, de 54 años, durante la audiencia.

Alex Saab asegura que no fue amenazado

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía, y aseguró… pic.twitter.com/bSovi5kzye — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

El acuerdo alcanzado entre Saab y la Fiscalía consta de 12 páginas. Sus detalles no fueron revelados durante la audiencia, pero el documento fue revisado por la jueza.

Saab aseguró que no recibió amenazas ni fue sometido a otro tipo de trato para aceptar su culpabilidad.

De acuerdo con los términos expuestos en la audiencia, Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia definitiva está prevista para enero próximo.

El empresario admitió su participación, junto con otras personas cuyas identidades no fueron reveladas, en una conspiración relacionada con actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y mecanismos destinados a ocultar el origen de fondos.

¿De qué acusa Estados Unidos a Alex Saab?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el caso está relacionado con presuntos actos de corrupción y con la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos en situación vulnerable.

Las autoridades estadounidenses sostienen que parte de los fondos involucrados habría sido transferida a cuentas bancarias en Estados Unidos.

Saab compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses por los cargos actuales el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela a Estados Unidos.

El proceso se desarrolla en un contexto de especial relevancia política para Venezuela y Estados Unidos, debido a los procesos judiciales que involucran también al expresidente Nicolás Maduro.

FUENTE: EFE