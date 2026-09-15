PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este miércoles 16 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 16 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá.
Pago del PASE-U este 16 de septiembre
Provincia de Panamá - San Miguelito
- Belisario Frías
- José Domingo Espinar
- Rufina Alfaro
Centro de entrega
- Centro Comercial Los Andes, puerta principal.
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:0 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.