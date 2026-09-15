Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 10:45

Rafael Sabonge: ¿por qué la Contraloría ordenó el secuestro de sus bienes?

La Contraloría ordenó medidas precautorias sobre bienes, fondos y vehículos de Rafael Sabonge por un monto preliminar de $704,452.

Contraloría ordenó medidas precautorias contra Rafael Sabonge

Contraloría ordenó medidas precautorias contra Rafael Sabonge

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre bienes y fondos del exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, hasta por un monto preliminar de $704,452, como parte de acciones dirigidas a salvaguardar los intereses públicos.

De acuerdo con la entidad, la medida fue adoptada luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

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¿Qué ordenó la Contraloría sobre los bienes de Sabonge?

Las medidas incluyen el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta por el monto establecido preliminarmente.

La Contraloría explicó que estas acciones tienen carácter precautorio y forman parte de los procedimientos establecidos por la ley para proteger el patrimonio del Estado.

Esto significa que la medida busca garantizar los intereses públicos mientras avanzan las actuaciones correspondientes y no constituye por sí misma una condena ni determina responsabilidad penal.

La entidad indicó que continuará con los procedimientos establecidos para determinar las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y auditorías.

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