Rafael Sabonge: ¿por qué la Contraloría ordenó el secuestro de sus bienes?

La Contraloría General de la República ordenó medidas precautorias sobre bienes y fondos del exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge , hasta por un monto preliminar de $704,452, como parte de acciones dirigidas a salvaguardar los intereses públicos.

De acuerdo con la entidad, la medida fue adoptada luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

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¿Qué ordenó la Contraloría sobre los bienes de Sabonge?

La @ContraloriaPma ordenó medidas precautorias sobre bienes y fondos al exministro del @MOPPma, Rafael Sabonge, hasta por un monto preliminar de 704 mil 452 dólares “como parte de acciones dirigidas a salvaguardar los intereses públicos”.



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Las medidas incluyen el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta por el monto establecido preliminarmente.

La Contraloría explicó que estas acciones tienen carácter precautorio y forman parte de los procedimientos establecidos por la ley para proteger el patrimonio del Estado.

Esto significa que la medida busca garantizar los intereses públicos mientras avanzan las actuaciones correspondientes y no constituye por sí misma una condena ni determina responsabilidad penal.

La entidad indicó que continuará con los procedimientos establecidos para determinar las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y auditorías.