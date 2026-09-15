Juan Diego Vásquez ¿Qué viene para la coalición Vamos?

El futuro de coalición Vamos fue uno de los temas que abordó Juan Diego Vásquez durante una entrevista en Telemetro Reporta, donde habló sobre el camino que deberá tomar este movimiento las próximas elecciones.

Vásquez señaló que vienen decisiones importantes para Vamos y que el movimiento tendrá que definir cómo continuará trabajando, en medio de los cambios y diferencias que se han presentado dentro de la coalición.

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El presidente de la Coalición @vamosporpanama, Juan Diego @JDVasquezGut, hizo referencia al proyecto de reformas al Código Electoral, enfatizando que el objetivo “tiene que ser que haya reglas electorales que garanticen democracia real para los miembros de partidos políticos,… pic.twitter.com/rdvmIHDRKe — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Juan Diego se refiere a las reformas electorales

El dirigente también se refirió a las reformas electorales que se discuten actualmente y a la importancia de estar pendientes de las modificaciones que podrían cambiar las reglas para las próximas elecciones.

“Aprueben la ley que aprueben ustedes no van a poder seguir comprando la conciencia del ciudadano, los panameños se cansaron, realmente se cansaron y van a votar por quien quieran votar''. Expresó Juan Diego.

Finalmente, el futuro de Vamos dependerá de las decisiones que tome el movimiento y de cómo enfrente estos nuevos retos, mientras el país comienza a mirar hacia las próximas elecciones.