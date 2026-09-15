Juan Diego Vásquez ¿Qué viene para la coalición Vamos?

El futuro de coalición Vamos fue uno de los temas que abordó Juan Diego Vásquez durante una entrevista en Telemetro Reporta, donde habló sobre el camino que deberá tomar este movimiento las próximas elecciones.
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Juan Diego se refiere a las reformas electorales
El dirigente también se refirió a las reformas electorales que se discuten actualmente y a la importancia de estar pendientes de las modificaciones que podrían cambiar las reglas para las próximas elecciones.
“Aprueben la ley que aprueben ustedes no van a poder seguir comprando la conciencia del ciudadano, los panameños se cansaron, realmente se cansaron y van a votar por quien quieran votar''. Expresó Juan Diego.
Finalmente, el futuro de Vamos dependerá de las decisiones que tome el movimiento y de cómo enfrente estos nuevos retos, mientras el país comienza a mirar hacia las próximas elecciones.