Nuevo pez fósil descubierto en Panamá revela cómo migraban las especies hace 10 millones de años

Un investigador de la Universidad de Panamá , Carlos de Gracia, dio a conocer detalles del descubrimiento de un nuevo pez fósil que aporta información sobre la migración y el establecimiento de especies en los océanos Atlántico y Pacífico antes del cierre completo del istmo de Panamá.

De acuerdo con el investigador, se trata del registro más antiguo de este grupo de peces encontrado en el Atlántico y en la región del Caribe, donde la mayoría de los registros conocidos se concentran en el Pacífico.

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Un hallazgo que ayuda a entender el antiguo istmo de Panamá

De Gracia explicó que el estudio permite reconstruir parte de la historia de estos peces y su desplazamiento entre diferentes regiones.

Según el investigador, las especies migraron a través del Indo-Pacífico y posteriormente atravesaron la zona donde se encontraba el istmo de Panamá cuando este todavía estaba abierto, hace aproximadamente 10 millones de años.

El Investigador de la Universidad de Panamá, Carlos de Gracia, brindó detalles sobre el descubrimiento de un nuevo pez fósil que ayuda a entender procesos de la formación del istmo de Panamá.



“Es el registro más antiguo en el Atlántico y de la parte del Caribe, porque la mayoría… pic.twitter.com/D7DGiJHnTM — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Durante ese proceso, las poblaciones que llegaron al Atlántico habrían cambiado hasta dar origen a la especie que actualmente habita en ese océano.

“Encontramos en este estudio que ellos migraron a través de todo el Indo-Pacífico, atravesaron el istmo de Panamá cuando estaba todavía abierto, hace 10 millones de años, y cambiaron a la especie que habita hoy el Atlántico”, explicó De Gracia. “Encontramos en este estudio que ellos migraron a través de todo el Indo-Pacífico, atravesaron el istmo de Panamá cuando estaba todavía abierto, hace 10 millones de años, y cambiaron a la especie que habita hoy el Atlántico”, explicó De Gracia.

¿Por qué es importante el fósil?

El descubrimiento permite estudiar cómo se establecieron las especies en ambos lados del istmo panameño antes de su cierre completo.

“Es la importancia de este pez que nos ayuda a conocer procesos de establecimiento de las especies en ambos mares del istmo panameño, antes de la formación o el cierre completo del istmo de Panamá”, señaló el investigador.

El fósil, por tanto, constituye una pieza de información para comprender cómo era la distribución de la vida marina en una época en la que la configuración geográfica de Panamá era diferente a la actual.

El estudio también aporta elementos para reconstruir los procesos de migración que permitieron que determinadas especies llegaran y se establecieran en el Atlántico.