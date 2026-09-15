Cuarto Puente: ¿qué calles estarán cerradas este martes y hasta qué hora?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales de carriles en la Carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, debido a trabajos de sondeos geotécnicos relacionados con el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
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Cuarto Puente: ¿Dónde estarán los cierres?
Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre el sector de la estación Puma y las inmediaciones del acceso al Puente de las Américas, en Ancón.
Durante este periodo se aplicarán cierres parciales de carriles en dirección hacia la ciudad de Panamá.
Para facilitar la circulación vehicular, habrá unidades de la Policía Nacional y banderilleros encargados de regular el tránsito en el área.
Recomendaciones para los conductores
El MOP pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal autorizado, además de circular con precaución mientras se desarrollen los trabajos.
Los cierres se realizarán durante la noche y madrugada, entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m., por lo que se recomienda a quienes transiten por este sector tomar las previsiones necesarias.