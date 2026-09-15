Un presunto cabecilla y otras seis personas, presuntamente vinculadas a actividades de pandillerismo, fueron aprehendidas durante la Operación Rigor, desarrollada en diferentes sectores de la provincia de Colón.
Operación Rigor: aprehenden a presunto cabecilla y otras seis personas en Colón
Paralelamente, mediante la Operación Sedu II, las autoridades aprehendieron a otras dos personas presuntamente vinculadas a los delitos de peculado y blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado.
Según la información oficial, este caso habría ocasionado una lesión patrimonial de B/.760,951.50.
En total, ambas operaciones dejaron nueve personas aprehendidas, como parte de las acciones de las autoridades contra estructuras delictivas y delitos que afectan el patrimonio del Estado.