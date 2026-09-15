Operación Rigor: aprehenden a presunto cabecilla y otras seis personas en Colón

Un presunto cabecilla y otras seis personas, presuntamente vinculadas a actividades de pandillerismo, fueron aprehendidas durante la Operación Rigor , desarrollada en diferentes sectores de la provincia de Colón.

De acuerdo con las autoridades, las acciones operativas permitieron ubicar y aprehender a estas siete personas, quienes estarían vinculadas a investigaciones relacionadas con pandillerismo.

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Operación Rigor: aprehenden a presunto cabecilla y otras seis personas en Colón

Un presunto cabecilla y otras seis personas presuntamente vinculadas a pandillerismo son aprehendidas mediante la Operación Rigor, desarrollada en diferentes sectores de la provincia de Colón.



Además, a través de la operación Sedu II las autoridades también realizaron la… pic.twitter.com/0f2slIHDma — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Paralelamente, mediante la Operación Sedu II, las autoridades aprehendieron a otras dos personas presuntamente vinculadas a los delitos de peculado y blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado.

Según la información oficial, este caso habría ocasionado una lesión patrimonial de B/.760,951.50.

En total, ambas operaciones dejaron nueve personas aprehendidas, como parte de las acciones de las autoridades contra estructuras delictivas y delitos que afectan el patrimonio del Estado.