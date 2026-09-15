Línea 2 del Metro de Panamá fue suspendida tras activarse injustificadamente el botón de urgencia

El Metro de Panamá informó que el servicio en la Línea 2 fue normalizado luego de una breve interrupción ocasionada por la activación injustificada del botón de freno de urgencia (BFU).

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La situación provocó una interrupción temporal en el servicio, por lo que el Metro informó a los usuarios sobre la incidencia mientras se realizaban las acciones correspondientes.

Posteriormente, la entidad confirmó que el servicio ya opera con normalidad en la Línea 2. El Metro de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios ante la interrupción registrada y reiteró que el sistema continúa funcionando con normalidad.

¿Qué pasó con la Línea 2 del Metro de Panamá?

#MetroInforma

Informamos a nuestros usuarios que el servicio en la Línea 2 se encuentra normalizado, luego de una breve interrupción ocasionada por la activación injustificada del botón de freno de urgencia (BFU).



El servicio continúa operando con normalidad.



Agradecemos la… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 15, 2026

De acuerdo con el reporte de la entidad, la interrupción se produjo por la activación injustificada del botón de freno de urgencia (BFU).

Este mecanismo está diseñado para situaciones de emergencia y su activación puede provocar la detención o interrupción temporal de la operación.

Una vez atendida la situación, el servicio de la Línea 2 fue restablecido. Por el momento, el Metro de Panamá informó que la operación continúa con normalidad.