Nueva aplicación A2-20: consulta el saldo y recarga tu tarjeta del Metro y Metrobús

El Metro de Panamá informó que ya se encuentra disponible para su descarga la aplicación A2-20, la cual permite consultar el saldo y recargar la tarjeta de viaje utilizada en el sistema de transporte integrado (Metro y Metrobús).

La herramienta, desarrollada por la empresa Sonda S.A., se puede obtener de forma gratuita a través de las tiendas virtuales de iOS y Android. Además de facilitar la acreditación de saldo, la aplicación permite a los usuarios verificar el registro de sus transacciones y corroborar el cobro correcto de los pasajes.

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Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga

Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:

Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación ( A2-20 ) en el buscador.

Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.

Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla.

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Consulta de saldo

Ingresar el número de la tarjeta para visualizar el saldo disponible, el último monto recargado, la fecha y el método utilizado.

Revisar el historial de transacciones, así como el medio de transporte utilizado (Metro o Metrobús).

Recarga de saldo a través de Yappy

Seleccionar la opción de recarga e ingresar el monto deseado.

Pulsar el icono Comprar saldo .

Acceder a la aplicación Yappy y autorizar el pago.

Regresar a la aplicación A2-20 para confirmar que la transacción se haya realizado con éxito.

La empresa informó que mantiene activos sus canales habituales de recarga a través de la banca en línea y las máquinas de pago ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá.

Ante cualquier inconsistencia en el servicio, los usuarios pueden solicitar asistencia mediante los siguientes canales: