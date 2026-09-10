Nueva aplicación A2-20: consulta el saldo y recarga tu tarjeta del Metro y Metrobús

El Metro de Panamá informó que ya se encuentra disponible para su descarga la aplicación A2-20, la cual permite consultar el saldo y recargar la tarjeta de viaje utilizada en el sistema de transporte integrado (Metro y Metrobús).
Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga
Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:
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Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación (A2-20) en el buscador.
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Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.
Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla.
Consulta de saldo
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Ingresar el número de la tarjeta para visualizar el saldo disponible, el último monto recargado, la fecha y el método utilizado.
Revisar el historial de transacciones, así como el medio de transporte utilizado (Metro o Metrobús).
Recarga de saldo a través de Yappy
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Seleccionar la opción de recarga e ingresar el monto deseado.
Pulsar el icono Comprar saldo.
Acceder a la aplicación Yappy y autorizar el pago.
Regresar a la aplicación A2-20 para confirmar que la transacción se haya realizado con éxito.
La empresa informó que mantiene activos sus canales habituales de recarga a través de la banca en línea y las máquinas de pago ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá.
Ante cualquier inconsistencia en el servicio, los usuarios pueden solicitar asistencia mediante los siguientes canales:
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Contactar a la línea de soporte por WhatsApp al +507 6673-2467.
Acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE).
Consultar directamente con el personal de atención desplegado en las estaciones.