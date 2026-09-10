Panamá bajo aviso de prevención: estas son las zonas donde se esperan lluvias y tormentas este jueves

Panamá amaneció este jueves 10 de septiembre bajo condiciones de lluvia y tormentas eléctricas en distintos sectores del país. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención ante el incremento de las precipitaciones.

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Sinaproc mantiene vigilancia por aumento de ríos y quebradas

El Sinaproc mantiene vigilancia en Bocas del Toro y Ñö Kribo, debido al incremento de los niveles de ríos y quebradas provocado por las lluvias.

La saturación de los suelos también eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente en zonas vulnerables.

De acuerdo con la información suministrada, el aviso de prevención se mantiene hasta el 11 de septiembre.

¿Qué zonas están bajo vigilancia?

Las áreas incluidas en el aviso por aguaceros y tormentas son:

Costa Abajo de Colón.

Chiriquí.

Veraguas.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Comarca Guna Yala.

Costa y cordillera de Darién.

Azuero.

Golfo de Panamá.

Panamá Norte y Este.

Panamá Oeste.

Ante las condiciones climáticas, la población debe mantenerse informada sobre posibles actualizaciones de las autoridades, especialmente quienes viven cerca de ríos, quebradas, áreas propensas a inundaciones o sectores con antecedentes de deslizamientos.