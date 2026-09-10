¿Los ha visto? Policía Nacional busca a cuatro personas por presuntos delitos de blanqueo y corrupción

La Policía Nacional de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar y aprehender a cuatro personas requeridas por su presunta vinculación con delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes puedan tener información que ayude a determinar el paradero de estas personas a comunicarse de manera anónima a través de las líneas habilitadas.

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Estas son las cuatro personas buscadas

La Policía Nacional identificó a los ciudadanos requeridos como:

Renaul Delgado Barrios

Efraín Cherigo Moreno

Dídimo Rodríguez Ayala

Luis Alberto Gaitán Mendoza

La institución reiteró que cualquier información que contribuya a ubicar a estas personas puede ser suministrada de forma confidencial.

La @policiadepanama solicita colaboración para ubicar y aprehender a cuatro ciudadanos que están siendo requeridos por su presunta vinculación con delitos relacionados a la delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.



Cualquier información… pic.twitter.com/Oo4zrL3q8k — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

¿Dónde reportar información?

Quienes conozcan el paradero de alguno de los requeridos pueden comunicarse de manera anónima a los siguientes números:

104

524-2514

511-9081

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de los cuatro ciudadanos.