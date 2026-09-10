¿Los ha visto? Policía Nacional busca a cuatro personas por presuntos delitos de blanqueo y corrupción

La Policía Nacional de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar y aprehender a cuatro personas requeridas por su presunta vinculación con delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.
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Estas son las cuatro personas buscadas
La Policía Nacional identificó a los ciudadanos requeridos como:
- Renaul Delgado Barrios
- Efraín Cherigo Moreno
- Dídimo Rodríguez Ayala
- Luis Alberto Gaitán Mendoza
La institución reiteró que cualquier información que contribuya a ubicar a estas personas puede ser suministrada de forma confidencial.
¿Dónde reportar información?
Quienes conozcan el paradero de alguno de los requeridos pueden comunicarse de manera anónima a los siguientes números:
- 104
- 524-2514
- 511-9081
La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de los cuatro ciudadanos.