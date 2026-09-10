Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 07:29

¿Los ha visto? Policía Nacional busca a cuatro personas por presuntos delitos de blanqueo y corrupción

La Policía Nacional busca a cuatro personas requeridas por presunta vinculación con delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción.

Policía Nacional busca a cuatro personas

Policía Nacional busca a cuatro personas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar y aprehender a cuatro personas requeridas por su presunta vinculación con delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes puedan tener información que ayude a determinar el paradero de estas personas a comunicarse de manera anónima a través de las líneas habilitadas.

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Estas son las cuatro personas buscadas

La Policía Nacional identificó a los ciudadanos requeridos como:

  • Renaul Delgado Barrios
  • Efraín Cherigo Moreno
  • Dídimo Rodríguez Ayala
  • Luis Alberto Gaitán Mendoza

La institución reiteró que cualquier información que contribuya a ubicar a estas personas puede ser suministrada de forma confidencial.

¿Dónde reportar información?

Quienes conozcan el paradero de alguno de los requeridos pueden comunicarse de manera anónima a los siguientes números:

  • 104
  • 524-2514
  • 511-9081

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de los cuatro ciudadanos.

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