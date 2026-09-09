PANAMÁ Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 16:38

MINSA prepara ley para reducir de dos años a uno el internado de médicos

MINSA indicó además que se debería establecer un examen de ingreso estándar para cualquier estudiante que aspire a cursar la carrera de medicina.

MINSA prepara ley para reducir el periodos de internado. 

MINSA prepara ley para reducir el periodos de internado. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, señaló este miércoles 9 de septiembre, que se trabaja en una iniciativa legal para reducir a un año el periodo de internado para los médicos internos.

“Ya se está trabajando la ley, está casi terminada. Es modificar la ley para reducir el internado, que casi en ningún lugar se producen dos años de internado. Hay que adecuar los hospitales para poder cubrir entonces toda esa docencia que hace falta a todos los que entren a ese año de internado”, explicó Boyd Galindo durante la sustentación del presupuesto del Minsa para el periodo 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El titular de Salud indicó además que se debería establecer un examen de ingreso estándar para cualquier estudiante que aspire a cursar la carrera de medicina, tanto en universidades públicas como privadas.

Finalmente, el ministro planteó que los egresados realicen una prueba al concluir sus estudios. En caso de no aprobarla tras dos intentos, los postulantes deberían regresar a la universidad para reforzar sus deficiencias. "No es justo que la población esté teniendo médicos que no están bien entrenados”, sentenció el ministro.

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