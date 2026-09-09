Presidente Mulino se reúne con jubilados y empresarios para discutir nuevos descuentos

Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino , representantes de los jubilados y miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP).

El mandatario señaló que este encuentro busca encontrar una fórmula viable para el Proyecto de Ley 226, el cual amplía los beneficios para los jubilados y adultos mayores en el país.

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A esta hora se realiza la primera reunión del presidente de la República, @JoseRaulMulino con representantes de los jubilados y miembros de la Cámara de Comercio e Industrias (@CCIYAP).

El mandatario señaló que con este encuentro se busca una fórmula viable al Proyecto de Ley… pic.twitter.com/l5fznf41da — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Entre las principales modificaciones que plantea la propuesta destacan:

Un aumento al 30 % en el descuento aplicable para la compra de medicamentos.

Un descuento del 15 % en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.

Una rebaja del 30 % en la tarifa de agua potable, siempre que el consumo mensual no supere los B/. 30.00.

Un descuento del 30 % en el servicio de internet residencial para contratos que no excedan los B/. 50.00 mensuales.

Nuevas deducciones en la compra de insumos de uso médico y personal, tales como pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

Asimismo, la modificación al artículo 6 de la ley original establece que estos descuentos serán deducibles al 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, lo que permitirá a los contribuyentes compensar el monto correspondiente al período fiscal en que se generen.

Para convertirse en ley de la República, la iniciativa legislativa deberá recibir la sanción final del Órgano Ejecutivo.