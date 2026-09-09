Presidente Mulino se reúne con jubilados y empresarios para discutir nuevos descuentos

Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, representantes de los jubilados y miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP).
Entre las principales modificaciones que plantea la propuesta destacan:
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Un aumento al 30 % en el descuento aplicable para la compra de medicamentos.
Un descuento del 15 % en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.
Una rebaja del 30 % en la tarifa de agua potable, siempre que el consumo mensual no supere los B/. 30.00.
Un descuento del 30 % en el servicio de internet residencial para contratos que no excedan los B/. 50.00 mensuales.
Nuevas deducciones en la compra de insumos de uso médico y personal, tales como pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.
Asimismo, la modificación al artículo 6 de la ley original establece que estos descuentos serán deducibles al 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, lo que permitirá a los contribuyentes compensar el monto correspondiente al período fiscal en que se generen.
Para convertirse en ley de la República, la iniciativa legislativa deberá recibir la sanción final del Órgano Ejecutivo.