Mulino recibe a la Comunidad Judía de Panamá por el Año Nuevo hebreo: ¿cuándo inicia?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a una delegación de directivos de la Comunidad Judía de Panamá, con motivo del inicio del Año Nuevo 5787 según el calendario hebreo.
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Mulino recibe a la Comunidad Judía de Panamá por Año Nuevo hebreo
Durante el encuentro con el mandatario panameño se abordaron temas relacionados con el acontecer nacional e internacional, además del papel que desempeña Panamá en el ámbito mundial.
Como parte de la visita, los representantes de la comunidad judía obsequiaron al presidente Mulino miel y dulces, elementos tradicionalmente asociados con los buenos deseos para el inicio del nuevo año.
El gesto fue acompañado de deseos de salud, paz y prosperidad para todo Panamá durante el Año Nuevo hebreo 5787.