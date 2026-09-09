Mulino recibe a la Comunidad Judía de Panamá por el Año Nuevo hebreo: ¿cuándo inicia?

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió en el Palacio de las Garzas a una delegación de directivos de la Comunidad Judía de Panamá, con motivo del inicio del Año Nuevo 5787 según el calendario hebreo.

El Año Nuevo hebreo, conocido como Rosh Hashaná, comenzará este año el viernes 11 de septiembre, con la puesta del sol. La delegación estuvo integrada por Michael Ostrowiak, Jackie Sivera, Max Joe Harari, Alan Perelis, Dovi Eisenmann y Alberto Jabiles.

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Mulino recibe a la Comunidad Judía de Panamá por Año Nuevo hebreo

Durante el encuentro con el mandatario panameño se abordaron temas relacionados con el acontecer nacional e internacional, además del papel que desempeña Panamá en el ámbito mundial.

Como parte de la visita, los representantes de la comunidad judía obsequiaron al presidente Mulino miel y dulces, elementos tradicionalmente asociados con los buenos deseos para el inicio del nuevo año.

El gesto fue acompañado de deseos de salud, paz y prosperidad para todo Panamá durante el Año Nuevo hebreo 5787.