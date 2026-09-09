Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
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Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL
Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:
Panamá
- Operador (a) del centro de monitoreo
- Asistente ejecutiva gerencial
- Armador de motos
- Mecánico de motos
- Analista de soporte e infraestructura TI
- Gestor de Cobro
- Asistente de logística y compras
- Gerente de ventas
- Asistente de departamento
- Técnico idóneo de aire acondicionado
Panamá Oeste
- Técnico en cableado estructurado
- Administrador de propiedad
- Contador (a)
Darién
- Ingeniero eléctrico
Chiriquí
- Ayudante de montacarga
Ofertas de empleo de la CCIAP
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.
Entre las vacantes aparecen:
- Tex Fashion global asesor de ventas
- Oficial de arquitectura de datos (Banco Nacional de Panamá)
- Jefe de bodega (Vest and Pets)
- Gerente de seguridad (Hotel intercontinental Miramar)
- Analista de crédito - visitador de campo (Grupo Autofácil)
¿Dónde aplicar a las vacantes?
Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.
La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.
Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.