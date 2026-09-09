Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las vacantes corresponden a empresas de diferentes sectores y abarcan áreas como administración, contabilidad, ventas, operaciones, mantenimiento, atención al cliente y tecnología , entre otras.

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Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL

Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:

Panamá

Operador (a) del centro de monitoreo

Asistente ejecutiva gerencial

Armador de motos

Mecánico de motos

Analista de soporte e infraestructura TI

Gestor de Cobro

Asistente de logística y compras

Gerente de ventas

Asistente de departamento

Técnico idóneo de aire acondicionado

Panamá Oeste

Técnico en cableado estructurado

Administrador de propiedad

Contador (a)

Darién

Ingeniero eléctrico

Chiriquí

Ayudante de montacarga

El @MitradelPma informa las vacantes más destacadas esta semana en la plataforma Empleos Panamá. pic.twitter.com/QPkqM8VzY6 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Ofertas de empleo de la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.

Entre las vacantes aparecen:

Tex Fashion global asesor de ventas

Oficial de arquitectura de datos (Banco Nacional de Panamá)

Jefe de bodega (Vest and Pets)

Gerente de seguridad (Hotel intercontinental Miramar)

Analista de crédito - visitador de campo (Grupo Autofácil)

La @CCIYAP informa las principales vacantes disponibles en su página https://t.co/r4c5qjfCBL pic.twitter.com/XUM1FpfQIi — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.

Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.