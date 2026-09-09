Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 13:07

Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

Conoce las vacantes de empleo disponibles en Panamá a través de CCIAP y MITRADEL en áreas como ventas, contabilidad, administración y tecnología.

Empleo en Panamá 2026

Empleo en Panamá 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las vacantes corresponden a empresas de diferentes sectores y abarcan áreas como administración, contabilidad, ventas, operaciones, mantenimiento, atención al cliente y tecnología, entre otras.

Contenido de interés: ¿Cuándo y dónde será la feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá?

Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL

Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:

Panamá

  • Operador (a) del centro de monitoreo
  • Asistente ejecutiva gerencial
  • Armador de motos
  • Mecánico de motos
  • Analista de soporte e infraestructura TI
  • Gestor de Cobro
  • Asistente de logística y compras
  • Gerente de ventas
  • Asistente de departamento
  • Técnico idóneo de aire acondicionado

Panamá Oeste

  • Técnico en cableado estructurado
  • Administrador de propiedad
  • Contador (a)

Darién

  • Ingeniero eléctrico

Chiriquí

  • Ayudante de montacarga

Ofertas de empleo de la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.

Entre las vacantes aparecen:

  • Tex Fashion global asesor de ventas
  • Oficial de arquitectura de datos (Banco Nacional de Panamá)
  • Jefe de bodega (Vest and Pets)
  • Gerente de seguridad (Hotel intercontinental Miramar)
  • Analista de crédito - visitador de campo (Grupo Autofácil)

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.

Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.

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