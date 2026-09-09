Operativo en Santa Ana: autoridades intervienen locales que vendían artículos tecnológicos hurtados

Las autoridades desarrollaron este miércoles 9 de septiembre el operativo denominado “Terracota” en varios locales ubicados en el corregimiento de Santa Ana , como parte de acciones dirigidas contra la compra y venta de artículos tecnológicos presuntamente provenientes de hurtos.

El operativo se concentró en establecimientos dedicados a la compra y venta de artículos tecnológicos, donde las autoridades buscaban verificar la procedencia de los equipos comercializados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: ATTT sanciona a 26 conductores en operativo en Santa Ana

Operativo Terracota: inspecciones en locales de Santa Ana

Autoridades desarrollaron este miércoles 9 de septiembre el operativo “Terracota" en locales ubicados en el corregimiento de Santa Ana, dedicados a la compra y venta de artículos tecnológicos que han sido hurtados. pic.twitter.com/lCaobiA0dX — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

La acción forma parte de los operativos que realizan las autoridades para combatir el mercado de bienes hurtados y evitar que artículos provenientes de actividades delictivas sean revendidos.

Durante la jornada se realizaron las diligencias correspondientes en los locales intervenidos, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

El operativo “Terracota” se desarrolló en el corregimiento de Santa Ana, un área donde las autoridades mantienen acciones de vigilancia y control frente a actividades relacionadas con la comercialización de bienes de procedencia ilícita.