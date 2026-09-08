Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 16:41

Escuela para Padres del MEDUCA: esta es la fecha para la provincia de Panamá

El MEDUCA informó que tanto los planteles oficiales como los particulares deben participar en estas inducciones de la Escuela para Padres.

Escuela para Padres del MEDUCA.

Escuela para Padres del MEDUCA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que en las provincias de Panamá y Panamá Oeste las capacitaciones del programa Escuela para Padres se llevarán a cabo el martes 22 de septiembre, a partir de las 10:00 a.m., en todos los centros educativos.

Tanto los planteles oficiales como los particulares deben participar en estas inducciones, las cuales se dictarán exclusivamente en modalidad presencial. Cada centro educativo será responsable de emitir la convocatoria correspondiente.

Asimismo, la entidad precisó que a los acudientes que deban laborar durante ese horario se les entregará un comprobante de asistencia en el propio plantel escolar.

Horario de la Escuela para Padres 2026

  • Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 m.

  • Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

  • Duración: 2 horas por sesión

Calendario de la Escuela para Padres

Martes 22 de septiembre

  • Panamá Centro
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito

Miércoles 23 de septiembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 24 de septiembre

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Losa Santos
  • Darién

Viernes 25 de septiembre

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Guna Yala

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