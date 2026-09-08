Escuela para Padres del MEDUCA: esta es la fecha para la provincia de Panamá

Escuela para Padres del MEDUCA.

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que en las provincias de Panamá y Panamá Oeste las capacitaciones del programa Escuela para Padres se llevarán a cabo el martes 22 de septiembre, a partir de las 10:00 a.m., en todos los centros educativos.

Tanto los planteles oficiales como los particulares deben participar en estas inducciones, las cuales se dictarán exclusivamente en modalidad presencial. Cada centro educativo será responsable de emitir la convocatoria correspondiente.

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