Escuela para Padres del MEDUCA: esta es la fecha para la provincia de Panamá

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que en las provincias de Panamá y Panamá Oeste las capacitaciones del programa Escuela para Padres se llevarán a cabo el martes 22 de septiembre, a partir de las 10:00 a.m., en todos los centros educativos.
Asimismo, la entidad precisó que a los acudientes que deban laborar durante ese horario se les entregará un comprobante de asistencia en el propio plantel escolar.
Horario de la Escuela para Padres 2026
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Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Duración: 2 horas por sesión
Calendario de la Escuela para Padres
Martes 22 de septiembre
- Panamá Centro
- Panamá Norte
- Panamá Este
- Panamá Oeste
- San Miguelito
Miércoles 23 de septiembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 24 de septiembre
- Chiriquí
- Bocas del Toro
- Losa Santos
- Darién
Viernes 25 de septiembre
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Guna Yala