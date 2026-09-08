ATTT multa con $300 a conductores por ocupar estacionamientos para personas con discapacidad

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) impuso multas de 300 dólares a dos conductores por ocupar estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad sin contar con la debida acreditación de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

Uno de los casos ocurrió en los estacionamientos del Hospital Regional Rafael Hernández, en el distrito de David, luego de que una ciudadana documentara la infracción. El automóvil no solo ocupaba un sitio reservado, sino que quedó mal estacionado, lo que dificultó el acceso de su esposo, quien utiliza silla de ruedas.

El segundo hecho se registró en el centro comercial Super 99 de Villa Lucre, donde otro conductor incurrió en el uso indebido de los espacios asignados a esta población.

Ante estas situaciones, la ATTT reiteró el llamado a los automovilistas a actuar con empatía y civismo, recordando que estas plazas están destinadas a garantizar el libre acceso de las personas que verdaderamente las requieren.