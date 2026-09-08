Tres jóvenes de Chiriquí viajaron a Rusia para unirse a la milicia y sus familias desconocen su paradero

Familias de la provincia de Chiriquí solicitaron apoyo a las autoridades para ubicar a tres jóvenes panameños que viajaron el pasado mes de junio a Rusia para alistarse en la milicia y combatir en el conflicto contra Ucrania.

De acuerdo con los parientes, los jóvenes, identificados como Jeremy Barroso, Jorge Pérez y Julián Marshall, informaron que emprenderían una misión; sin embargo, desde hace más de dos meses perdieron todo contacto con ellos y desconocen su paradero.

Ante esta situación, la abuela de uno de los involucrados solicitó la intervención de la Cancillería para gestionar el retorno de su nieto al país. Los tres ciudadanos son residentes de las comunidades de San José y Los Abanicos, en el distrito de David.

En los últimos meses, diversas familias han denunciado la desaparición de parientes que viajaron con la intención de unirse a las filas militares en el frente europeo. A la fecha, la Cancillería de la República ha colaborado en la repatriación de un grupo de panameños que se encontraba en dicha condición.