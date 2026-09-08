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Diputado José Pérez Barboni apoya la creación de una oficina comercial de Taiwán

Luego del llamado de atención del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre los acercamientos de miembros de la Asamblea Nacional con Taiwán, el diputado de Otro Camino, José Pérez Barboni, señaló que también tienen derecho a mantener relaciones parlamentarias con otros estados, y explicó que la intención es aprovechar beneficios como becas, intercambio de conocimiento empresarial y diplomático, además de apoyar la creación de una oficina comercial.