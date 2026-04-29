Diputado José Pérez Barboni propone aumentar penas para adolescentes por delitos graves en Panamá

El diputado José Pérez Barboni presentó una propuesta de ley que busca aumentar las penas de prisión para adolescentes mayores de 14 años que incurran en delitos de alta gravedad. La iniciativa legislativa propone escalas de sanción más severas dependiendo del tipo de conducta delictiva.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049581443236385210&partner=&hide_thread=false
Una propuesta de Ley presentada por el diputado José @PerezBarboni busca endurecer las penas de prisión a los adolescentes mayores de 14 años que cometan delitos graves.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026
La iniciativa propone endurecer las penas por delitos como homicidio agravado, secuestro agravado y… pic.twitter.com/ZJ1or9IDyb