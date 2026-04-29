Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 15:54

Diputado José Pérez Barboni propone aumentar penas para adolescentes por delitos graves en Panamá

El proyecto de ley del diputado José Pérez Barboni establece la aplicación de la detención provisional para adolescentes involucrados en delitos graves.

Diputado José Pérez Barboni propone aumentar penas para adolescentes.

Diputado José Pérez Barboni propone aumentar penas para adolescentes.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado José Pérez Barboni presentó una propuesta de ley que busca aumentar las penas de prisión para adolescentes mayores de 14 años que incurran en delitos de alta gravedad. La iniciativa legislativa propone escalas de sanción más severas dependiendo del tipo de conducta delictiva.

Aumento de penas propuestas:

  • Delitos de máxima gravedad: Para casos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo, las penas oscilarían entre los 8 y 14 años de prisión.

  • Delitos de alto impacto: En conductas como robo agravado, comercio de armas, pandillerismo, así como el tráfico, venta y posesión agravada de drogas, se proponen condenas de 4 a 9 años de cárcel.

Asimismo, el proyecto de ley establece la aplicación de la detención provisional para adolescentes involucrados en delitos graves, incluyendo hurto agravado y posesión ilícita de armas, con el fin de garantizar el proceso judicial.

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