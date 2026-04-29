MIDES refuerza nutrición infantil con menús balanceados en los CAIPI

Más de 2,400 niños y niñas que asisten a 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Panamá se benefician de una alimentación nutritiva, fresca y baja en azúcar.

Según datos oficiales, los menores reciben hasta el 70% de su ingesta diaria en estos centros, lo que contribuye directamente a su desarrollo físico y cognitivo.

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La dieta incluye alimentos como frutas, verduras, carnes, legumbres, lácteos y preparaciones saludables, priorizando productos mínimamente procesados y reducidos en azúcar, grasa y sodio.

Además, evaluaciones nutricionales reflejan resultados positivos, con un 97% de los niños en estado nutricional normal, lo que evidencia el impacto de estos programas en la salud infantil.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 2.17.07 PM CAIPI en Panamá impulsan alimentación saludable. MIDES

MIDES refuerza nutrición infantil con menús balanceados

El MIDES, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, trabaja en la creación de lineamientos técnicos que estandarizarán la alimentación en centros públicos y privados a nivel nacional.

Estos lineamientos establecerán normas para la preparación, manejo y distribución de alimentos, así como la capacitación del personal, con el objetivo de fortalecer la nutrición desde edades tempranas.

Las autoridades destacan que fomentar hábitos saludables en la niñez es clave para prevenir enfermedades y garantizar un desarrollo integral a largo plazo.