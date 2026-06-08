MIDES recibe kits de Naciones Unidas para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) recibió una donación de 800 kits de dignidad (Dignity kits) por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el objetivo de fortalecer la atención y el acompañamiento que se brinda a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país.

La entrega de estos insumos forma parte de la cooperación permanente entre ambas instituciones y busca contribuir al bienestar, la protección y el desarrollo integral de las personas beneficiarias de los programas y servicios que impulsa el ministerio a nivel nacional.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, agradeció al UNFPA por el aporte recibido. “Los kits representan dignidad para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, por lo que juntos seguimos construyendo para nuestra mujeres y adolescentes”, agregó la titular de la cartera social.

Cada kit incluye artículos esenciales como ropa interior femenina, cepillo y pasta dental, linterna autoalimentada, papel higiénico, peine, toalla facial, espejo de mano, jabón de baño, jabón para lavar ropa, mochila, tabletas de purificación de agua y toallas sanitarias, entre otros insumos de primera necesidad.

Por su parte, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas consideraron que esta acción conjunta aporta de manera concreta a la respuesta social en el territorio y refuerza el compromiso institucional con la protección y el bienestar de las mujeres.

Los insumos serán distribuidos estratégicamente, priorizando a quienes enfrentan mayores condiciones de riesgo social, lo que permitirá reforzar las acciones de asistencia y apoyo que desarrolla el Mides en las distintas comunidades.